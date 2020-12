Proeven in januari voor cultuur en sport

Er komt in januari een proef met theatervoorstellingen voor meer publiek, zegt premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over het coronavirus. Ook wordt er gekeken naar het toelaten van grotere groepen supporters bij lokale voetbalwedstrijden.

Uit het experiment moet blijken wat ervoor nodig is dit soort gebeurtenissen door te laten gaan, of er meer kan als er getest wordt en wat in de praktijk haalbaar en verantwoord is, aldus de premier.

Verder komt er extra geld voor jongeren “met een plan” voor speciale activiteiten, zoals een theatervoorstelling of het maken van een film. “Ook gaat het OMT onderzoeken of de leeftijdsgrens bij trainingen voor teamsporten opgerekt kan worden naar 27 jaar. Nu is dat 18 jaar.”