Rekenprestaties basisschoolkinderen verbeterd

Nederlandse basisschoolleerlingen zijn beter gaan rekenen, constateren onderzoekers van de Universiteit Twente. Iedere vier jaar peilen ze onder meer het rekenniveau van kinderen uit groep 6. Dat is “significant gestegen”, na dalingen in 2015 en in 2011. Ook de vaardigheden in natuur- en scheikunde zijn volgens de studie verbeterd, bij biologie en aardrijkskunde bleef het niveau gelijk.

Voor het onderzoek maakten in totaal 3355 leerlingen van 112 scholen een toets. Bij rekenen valt op dat jongens gemiddeld beter presteren dan meisjes. Volgens de onderzoekers hebben meisjes vaak minder zelfvertrouwen als het om rekenen gaat.

Het rekenniveau is ondanks de stijging nog altijd lager dan in 1995, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd.

Ook in 57 andere landen is het onderzoek uitgevoerd. In dertien landen scoorden de leerlingen hoger met rekenen dan in Nederland. Singapore staat bovenaan, gevolgd door Hongkong en Zuid-Korea. Ook in landen als Rusland, Engeland en Litouwen rekenden de kinderen meer sommen goed uit.