Traditionele Nieuwjaarsduik afgelast vanwege corona

De traditionele Nieuwjaarsduik op 1 januari in Scheveningen gaat niet door. Vanwege corona vindt de organisatie het onverantwoord mensen op het strand bij elkaar te laten komen voor een duik in de zee. Er is wel een alternatief bedacht. Via de website nieuwjaarsduik.nl kunnen mensen twee blikken Noordzeewater bestellen. Hiermee kunnen ze op 1 januari om 12.00 uur coronaproef een eigen ‘Nieuwjaarsduik’ nemen.

“We snappen dat het voor veel mensen een teleurstelling is. We wilden daarom toch een alternatief bieden. Mensen kunnen nu blikken met water bestellen, zodat ze toch een duik kunnen nemen door het water in klein gezelschap over bijvoorbeeld over elkaar heen kunnen gooien. We adviseren wel het water eerst koud te zetten voor een echte frisse duik”, aldus een woordvoerder van de organisatie.

De organisatie verwacht dat er voldoende blikken beschikbaar zullen zijn. “We hebben enkele tienduizenden blikken laten maken. Het is zolang de voorraad strekt, maar we gaan ervan uit dat er voldoende is.”