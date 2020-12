Verband tussen Poolse supermarkten onduidelijk

Het is nog onduidelijk wat het verband is tussen de Poolse supermarkten in het Brabantse Heeswijk-Dinther en Aalsmeer in Noord-Holland waar dinsdagochtend vroeg explosies plaatsvonden.

Wat vaststaat is dat beide winkels de naam Biedronka hebben. Die naam betekent lieveheersbeestje in het Pools en de grootste supermarktketen van het Oost-Europese land heet ook zo. De Nederlandse winkels lijken niets met die keten van doen te hebben, maar alleen dezelfde naam te voeren.

Filiaalmanager Shwana Rabati van de supermarkt in Heeswijk-Dinther liet in januari in het Brabants Dagblad weten dat hij samen en een groep familie, vrienden en kennissen de supermarkten runt. Volgens hem zijn ook winkels in Uden, Oss, Almere en Weert van de groep. Daar is inmiddels ook een vestiging in Nistelrode bijgekomen.

Tegen Omroep Brabant zei Rabati niet te weten waarom zijn winkel is aangevallen. “Ik hoop dat agenten serieus gaan onderzoeken wie hierachter zit en waarom. En dat ze die mensen pakken. Ik kan er nog steeds niet bij, voel me echt niet goed.”

De winkel in Aalsmeer heeft wel dezelfde naam, maar daar lijkt het verband op te houden. Eigenaar Mohamad Mahmoed zegt tegen het ANP ook geen banden met de winkel in Heeswijk-Dinther te hebben. Toen hij de winkel ruim een jaar geleden overnam, heeft hij de naam aangehouden. Hij is niet aangesloten bij de Poolse supermarktketen. Mahmoed heeft eveneens geen idee wie er achter de explosie en de brand in zijn winkel zitten. “Ik heb geen vijanden, voel me niet bedreigd.”

De burgemeester van Aalsmeer, Gido Oude Kotte, zegt over het feit dat beide zaken zijn getroffen: “Je zou zeggen dat kan geen toeval zijn. Maar de eigenaar van deze winkel kent de eigenaar van de andere winkel niet, zegt hij. Dus we laten het maar even aan het onderzoek van de politie.”