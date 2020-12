CDA wil ‘weerbericht’ voor cyberaanvallen

Er moet een ‘weerbericht’ komen voor onlineveiligheid en cyberaanvallen, wil het CDA. De partij wil dat mensen en bedrijven bewuster worden van onlinegevaren, zeker als er bijvoorbeeld een golf van cyberaanvallen rondgaat.

“Dat hoeft niet iedere avond na het journaal,” zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam tijdens een debat over cybersecurity. “Maar op een manier zoals een hooikoortsalarm”. Mogelijk zijn televisieomroepen hierin geïnteresseerd, denkt hij. “Waarschuw kijkers dan niet voor een lading pollen vanuit het noorden, maar voor een golf van phishing-aanvallen.” Bij phishing proberen internetcriminelen gebruikers op te lichten door zich voor te doen als iets of iemand anders, zoals een bank of familielid van het slachtoffer.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) ziet wel wat in het plan, hoewel er volgens hem al verschillende kanalen en informatiepunten hiervoor zijn. Ook is hij voorzichtig deze meldingen online te delen, omdat die mogelijk weer misbruikt kunnen worden voor phishing. “Maar ik vind het wel interessant of je het publiek en bedrijfsleven meer gestructureerd kan waarschuwen.”

VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz vindt het “allemaal prima” dat de minister zo’n weerbericht gaat uitzoeken. Maar een informatiepunt dat mkb’ers nu al kan waarschuwen “als er storm aankomt”, het Digital Trust Center, is volgens haar niet op orde. Volgens de minister is dat centrum in opbouw en zet hij in op een “landelijk dekkend stelsel”.