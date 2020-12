Presentatrice Sosha Duysker wint Philip Bloemendal Prijs

Presentatrice Sosha Duysker heeft woensdag de Philip Bloemendal Prijs gewonnen. Die prijs is voor jonge talentvolle journalisten die presenteren en wordt om de twee jaar uitgereikt. Duysker, die werkt voor Het Klokhuis en Zapplive, werd onder meer een “supertalent” genoemd.

De 29-jarige presentatrice kreeg een cheque van 3500 euro. Dat bedrag kan ze gebruiken voor een opleiding waarmee ze zichzelf verder kan professionaliseren. De prijs kreeg ze woensdag tijdens de uitzending van het NPO Radio 1-programma Stax en Toine.

De vakjury, waarin meerdere presentatoren zitten, is te spreken over de verbinding die Duysker kan maken met het publiek. Daarnaast zien de juryleden ook een toekomstig opiniemaker in de presentatrice. “Het is een vrouw met een mening die van het scherm spat. Onze indruk is dat Sosha niet alleen iets wil vertellen, maar ook wil luisteren. Daarmee zou ze een groot opiniemaker kunnen worden.”

De Philip Bloemendal Prijs is vernoemd naar de in 1999 overleden presentator van onder meer de Polygoonjournaals in de bioscopen. Eerder wonnen onder anderen de journalisten en presentatoren Saskia Houttuin, Eva Cleven en Arman Avsaroglu, Wouter Zwart en Luuk Ikink de prijs.