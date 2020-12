Beste tijdschrift van het jaar is vtwonen

Het beste tijdschrijft van het jaar is vtwonen. De makers van het woonmagazine kregen donderdag een Mercur tijdens een coronaproof uitreiking in Utrecht. Helene van Santen van Kek Mama kreeg de titel hoofdredacteur van het jaar.

De Mercurs zijn de belangrijkste jaarprijzen in de magazinebranche en de uitreiking had voor de 23e keer plaats. Voor het eerst was dat dit keer zonder publiek, maar via een livestream vanuit de Central Studios in Utrecht.

De uitreiking van de Mercurs is een initiatief van Magazine Media Associatie. Dit keer waren er acht prijzen te vergeven. De Mercur voor beste reportage van het jaar ging naar ‘Het laatste interview met Marc de Hond’ in Volkskrant Magazine. De theatermaker, rolstoelsporter en voormalig internetondernemer stierf in juni aan de gevolgen van kanker.

Verder won Runner’s World in de categorie beste artdirection en ging de Mercur voor belofte van het jaar naar Arjun Chadha, die hiphopmagazine Get Familiar heeft opgezet. De Mercur Innovatie van het Jaar is voor de theatervoorstelling en Handboek voor Huiswerk – Tis Hier Geen Hotel.