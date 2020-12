Coronavaccinfabrikant Moderna: geen melding van cyberaanval EMA

De Amerikaanse farmaceut Moderna, dat vergevorderd is met de ontwikkeling van een potentieel coronavaccin, heeft nog niets gehoord van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over een mogelijk datalek na een cyberaanval bij de instantie. “We hebben contact met ze en houden de situatie in de gaten. Moderna let scherp op mogelijke dreigingen op het gebied van cyberveiligheid”, laat een woordvoerder weten.

Het EMA beoordeelt of vaccins en geneesmiddelen veilig genoeg zijn om te worden toegelaten tot de Europese markt. Moderna heeft, net als de concurrerende combinatie Pfizer/BioNTech, gevraagd om goedkeuring voor zijn vaccin. Het EMA komt waarschijnlijk eind december met een oordeel over het middel van Pfizer en BioNTech en half januari over de aanvraag van Moderna.

De Europese toezichthouder, die in Amsterdam is gevestigd, maakte woensdag bekend dat het doelwit van een cyberaanval is geweest. Volgens de Amerikaanse farmaceut Pfizer hebben de daders documenten ingezien, maar zijn er nog geen aanwijzingen dat de hackers gegevens van deelnemers aan het vaccinonderzoek hebben buitgemaakt. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zitten en hoe de kraakpoging is uitgevoerd.