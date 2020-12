Eerdmans en Nanninga werken aan nieuwe partij

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga overwegen met een nieuwe partij mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. Of ze alles op tijd rondkrijgen is echter nog de vraag. Volgende week hakken ze de knoop door.

De gewezen FVD’ers deden hun ambitie donderdag uit de doeken in een filmpje op Twitter. Volgens Nanninga wachten kiezers “al zo lang op een redelijk rechts geluid”.

“Voor die mensen willen we doorgaan”, voegt Eerdmans eraan toe. “Wij willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar alleen als we een prachtige lijst kunnen presenteren.” Volgens Eerdmans werken ze onder “enorme tijdsdruk” en moet er “een heleboel worden geregeld”.

“Op 18 december beslissen we definitief of we meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen”, sluit Nanninga het bericht af. Dat is enkele dagen voor de deadline van de Kiesraad. Uiterlijk 21 december moeten partijen zich registreren.

Eerdmans en Nanninga trokken zich onlangs terug uit Forum voor Democratie, vanwege antisemitische uitlatingen binnen de jongerenpartij en de wijze waarop partijleider Thierry Baudet daarop reageerde.