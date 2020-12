‘Feestdagen onverminderd populair bij inbrekers’

Feestdagen zoals kerst, oud en nieuw en Koningsdag blijven populair bij het dievengilde. Uit claims bij verzekeraars blijkt dat het risico op een inbraak tijdens die dagen ruim 50 procent hoger ligt dan op een gemiddelde ‘normale’ dag. Dat blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars. Door corona verwacht de organisatie dit jaar relatief minder inbraken rond de feestdagen.

Over 2019 is weliswaar een lichte daling te zien in het aantal claims op de inboedel- en opstalverzekering van particulieren naar aanleiding van een inbraak. “Maar de piek tijdens de feestdagen blijft, dat baart ons zorgen”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. De jaarlijkse monitor toont aan dat het aantal inbraakclaims in de maand december veruit het hoogst is. Met een gemiddelde van 7121 claims in de afgelopen vier jaar steekt dat aantal schril af tegen de ‘veiligste’ maand juni waarin gemiddeld 4866 claims binnenkomen bij verzekeraars.

Omdat veel mensen wegens het coronavirus en de maatregelen daartegen dit jaar thuis zullen blijven rond de feestdagen, is de verwachting dat het aantal woninginbraken in 2020 relatief lager zal uitvallen, zei Weurding donderdagochtend op Radio1.

Het aantal claims voor woninginbraken daalde vorig jaar met 0,7 procent ten opzichte van 2018. Een mogelijke verklaring voor de dalende trend van inbraken in de afgelopen jaren is dat consumenten zich meer bewust zijn van het inbraakrisico en betere preventiemaatregelen nemen. Ook de politie en gemeenten hebben de laatste jaren meer ingezet op de aanpak van de inbraakproblematiek.

Het aantal inbraakclaims daalde vorig jaar in de provincie Limburg het sterkst met 13,9 procent. In Gelderland was de grootste toename: 7,5 procent. Het hoogste aantal claims (100,2 per 10.000 huishoudens) kwam uit Flevoland.