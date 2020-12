GGD richt grote coronatestlocatie in op TT Circuit Assen

Op het TT Circuit in Assen komt een grootschalige coronatestlocatie. De GGD Drenthe meldt dat de locatie in de loop van deze maand wordt geopend. In eerste instantie telt die zes teststraten, maar dat wordt verder uitgebouwd tot zestien. Als de locatie is voltooid, kunnen er 2200 mensen per dag worden getest.

De GGD gaat op het circuit zowel de gangbare PCR-testen als de snelle antigeentesten inzetten. “Ook kunnen er eventueel andere testen worden afgenomen en kan de accommodatie ingezet worden voor vaccinatie”, voegt de gezondheidsdienst eraan toe.

Afgenomen monsters van de antigeentesten worden ter plaatse geanalyseerd, zodat mensen die zich laten testen snel een uitslag krijgen. Die krijgen ze overigens niet ter plaatse, maar enkele uren later via internet.

Het circuit is goed bereikbaar door de directe ligging aan de snelweg A28. Directeur Peter Oosterbaan van het TT Circuit drukt zich in de bekendmaking uit in racetermen: “Ik hoop dat we gezamenlijk de finish van deze moeilijke periode snel in zicht krijgen”, zegt hij. Het is de bedoeling dat het jaarlijkse motorspektakel TT in 2021 doorgaat.