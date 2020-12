Onderzoekers: amper link tussen Rotterdamse drillrap en geweld

Hoewel geweld een grote rol speelt in drillrap is er maar in weinig gevallen een link tussen de muziek en daadwerkelijke geweldsincidenten. Dat concluderen criminologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek deden naar de Rotterdamse drillrapcultuur. Drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt en die populair is in Nederlandse steden.

Afgelopen jaar waren er enkele steekincidenten met jonge daders, die al snel werden gelinkt aan drillrap. Zo werd er in augustus op de pier in Scheveningen een 19-jarige Rotterdammer doodgestoken, waarna diverse media meldden dat dit te maken had met een ruzie tussen rivaliserende drillrapgroepen.

“Er zijn heftige dingen gebeurd tussen drillrappers de afgelopen tijd, maar ‘drill’ is het probleem niet. Als het niet drill was geweest, dan was het wel een andere uitingsvorm die past binnen de bredere straatcultuur”, aldus criminoloog Robby Roks. De onderzoekers, die socialmediaplatforms en politieregistraties raadpleegden, stellen dat het geweld waar Rotterdamse ‘drillers’ bij betrokken zijn beperkt blijft tot drillmuziek en communicatie via social media.

Wel waarschuwen ze ervoor om geweldsincidenten te snel met drillrap te verbinden, omdat er zo geen goed en volledig beeld van het geweld wordt verkregen. Om geweldsincidenten te voorkomen raden de criminologen aan de problematiek in bepaalde stadswijken aan te pakken. Ook moet er beter toezicht zijn op social media omdat gevaarlijke en gewelddadige poses in muziek en op sociale media volgens hen wel kunnen leiden tot fysiek geweld, zeker als de authenticiteit van ‘drillers’ publiekelijk in twijfel wordt getrokken.