Kogelwerende vesten gestolen uit politieauto in Rotterdam

Agenten van het team Delfshaven in Rotterdam “baalden als een stekker” toen ze bij hun dienstauto terugkwamen en ontdekten dat er twee zware kogelwerende vesten waren gestolen. En dat terwijl ze net bezig waren geweest met het verlenen van hulp bij een medische noodsituatie in een woning aan de Gijsingstraat.

“Samen met twee maglite zaklampen en dat terwijl wij nota bene bezig waren met een acute medische noodsituatie in een woning”, schrijven de agenten op Instagram. “Je kan het je haast niet voorstellen. Vesten die wij bij een volgende melding hard nodig kunnen hebben. Wij balen als een stekker en dat is nog zacht uitgedrukt. We hopen dat er iemand iets gezien heeft of ons meer kan vertellen. Mocht u vreemde figuren met zo’n vest zien bel dan direct met 112. Er zijn sporen veiliggesteld en zullen verder onderzoek doen”, schrijven ze.