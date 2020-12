Burgemeesters: kom niet meer naar de binnenstad

Kom niet meer naar de binnenstad. Blijf thuis. Deze oproep doen burgemeesters Peter den Oudsten van Utrecht, Jan van Zanen van Den Haag en John Jorritsma van Eindhoven. “Gebruik je gezonde verstand. Blijf weg uit de binnenstad. Doe niet mee aan de gekte om voor sluitingstijd alle spullen binnen te halen en jezelf te infecteren. Koop die cadeautjes maar na 19 januari”, waarschuwt Jorritsma. In zijn stad is het maandagmiddag “hartstikke druk”.

De berichten rond de strenge lockdown die er vermoedelijk aankomt, zorgen voor een grotere toeloop in de winkelgebieden. In Utrecht is de drukte nog het best te vergelijken met een rustige zaterdag, maar volgens Den Oudsten mag het niet uitlopen op de grote drukte van een zaterdag.

De gemeente Den Haag twitterde maandagmiddag “Het is te druk in de Haagse binnenstad. Doe je (kerst)inkopen online.”

Ook de gemeente Amsterdam heeft de mensen via Twitter opgeroepen naar huis te gaan als het te druk is. Ook riep de gemeente op een mondkapje te dragen en afstand te houden.

De gemeente Rotterdam constateerde dat het eigenlijk te druk wordt in het centrum en dan met name in de omgeving van het Binnenwegplein, de Karel Doormanstraat en de Lijnbaan. “Vermijd deze locaties! Shop lokaal en online”, twitterde de gemeente.