De Jonge: stevig ingrijpen nodig omdat virus plankgas geeft

De zorgwekkende coronacijfers dwingen het kabinet ertoe “stevig in te grijpen”, zegt coronaminister Hugo de Jonge na overleg op het ministerie van premier Mark Rutte. Waar bijvoorbeeld het aantal nieuwe ziekenhuisopnames eerst nog te langzaam daalde, neemt dat aantal nu zelfs toe.

Vooral het effect van de verspreiding op de zorg, maakt het volgens De Jonge nodig strenge maatregelen te nemen. Hij ziet “een zorg die aanhoudend zwaar belast wordt, waardoor de toegankelijkheid van die zorg onder druk komt te staan”. Maar ook het aantal nieuwe besmettingen dat er dagelijks bijkomt is de afgelopen week te snel gestegen. Het virus is volgens De Jonge weer “vol plankgas aan het geven”, in plaats van langzaam af te remmen.

De meeste maatregelen liggen al op straat. Het kabinet wil de komende maand het land deels op slot doen door onder andere scholen en winkels te sluiten. Het kantelpunt kwam dit weekeinde. Vrijdagavond gaf RIVM-chef Jaap van Dissel uitleg aan het kabinet over het overleg tussen deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT). “Dat is voor ons aanleiding geweest om een Catshuisoverleg in te plannen”, zegt De Jonge.

Minister van FinanciĆ«n Wopke Hoekstra was ook bij het overleg op het Catshuis op zondag en vertelt dat Van Dissel en zorgbaas Ernst Kuipers (voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg) bewindslieden hebben bijgepraat over de situatie. Op basis daarvan besloot het kabinet maandag al in te grijpen. Het is ongebruikelijk dat er al op maandag maatregelen worden aangekondigd. Normaal gesproken houden Rutte en De Jonge hun persconferentie op dinsdag. “Er is geen tijd te verliezen”, zegt De Jonge daarover.