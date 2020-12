Halsema volledig achter zware maatregelen

Burgemeester Femke Halsema hoopt dat inwoners van Amsterdam de komende tijd zoveel mogelijk binnenblijven. “Ga alleen naar buiten voor een ommetje of een noodzakelijke boodschap. Glühweinroutes en dat soort vormen van vermaak mogen echt niet meer”, aldus Halsema in Het Parool.

De gemeente komt “de komende dagen” met een handhavingsstrategie die duidelijk moet maken of handhavers eerst nog waarschuwen bij het overtreden van de coronaregels, of direct overgaan tot het uitdelen van een boete.

In Het Parool geeft Halsema aan dat ze de aangescherpte coronamaatregelen als onvermijdelijk ziet om de contacten tussen mensen zoveel mogelijk terug te dringen. Maar: “Het is toch een klap, je moet even verwerken dat je de komende tijd thuis zit en de stad stil zal zijn.”

Ze noemt het een hard gelag voor jongeren. “Het is nu aan ouders, zoals ik, om de kinderen er doorheen te helpen. De hoop die ze hadden om in kerstvakantie vriendjes te zien of iets leuks te doen, zoals naar de bioscoop, is weggevallen. Meer dan een maand thuis, dat is voor hen echt pittig.”