‘Hou kinderopvang ook open voor kwetsbare kinderen’

Als het kabinet inderdaad besluit om kinderdagverblijven grotendeels te sluiten, is het belangrijk dat de opvang toegankelijk blijft voor kwetsbare kinderen, vindt de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Het gaat om kinderen bij wie een ontwikkelingsachterstand op de loer ligt wanneer de scholen sluiten, en om kinderen met problemen thuis. Zij zouden de komende weken naar de opvang moeten kunnen blijven gaan, net als de kinderen van ouders met cruciale beroepen.

BOinK weet nog niet of ouders weer gecompenseerd worden voor de gemiste dagen op de opvang. BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma roept het kabinet op om daar snel duidelijkheid over te geven. Hij denkt dat ouders minder bereid zijn om voor de opvang te blijven betalen wanneer ze niet weten of ze dat geld terugkrijgen.