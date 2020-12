Kabinet hoopt dat vaccin en vooraf testen perspectief bieden

“2021 wordt een jaar van hoop en licht aan het einde van de tunnel”, zei premier Mark Rutte in zijn tweede coronatoespraak vanuit het Torentje. Het kabinet wil vooral hoop en perspectief bieden met het uitzicht op een vaccin en ‘screenend’ testen. Dat moet ervoor zorgen dat Nederlanders weer meer vrijheid krijgen, voegde coronaminister Hugo de Jonge toe na de toespraak van de minister-president.

“Als het gaat over het testen, we hebben inmiddels testcapaciteit die per dag zo’n 115.000 tests kan verwerken”, zegt De Jonge. “Begin januari verwacht ik rond de 130.000 te zitten en we bouwen verder. In maart willen we minstens 175.000 mensen kunnen testen in alleen al de teststraten van de GGD.” Maar het kabinet wil ook inzetten op sneltesten bij werkgevers. Die moeten het aantal tests per dag zelfs verdubbelen.

Daarnaast moeten veel mensen zelf tests kunnen afnemen. “Dat is ook een heel kansrijke route.” Die “drie sporen” waar het kabinet aan werkt, moeten ervoor zorgen dat je “vrij weinig hoeft te doen om een test te krijgen en dan weer dingen te mogen”, zegt De Jonge. Nu kost het relatief veel moeite om een test te krijgen en mag je ook bij een negatieve test (dus als je niet besmet bent) nog maar weinig doen, omdat overal strenge maatregelen gelden.

Naast het testen, richt het kabinet zijn aandacht op het vaccineren van de meest kwetsbare groepen en de mensen om hen heen. “Er wordt hard aan gewerkt om klaar te zijn als dat nodig is”, zegt De Jonge daarover. “Dat betekent dat we zo vroeg als mogelijk in januari kunnen beginnen met vaccineren. De GGD’s zijn volop aan de slag, ook met personeel.” Volgens hem is een eventueel tekort aan prikkers niet de grootste bedreiging, maar zijn er nog veel onzekerheden. De minister noemt als voorbeelden onzekerheden rond de levering van de vaccins en de IT-systemen.