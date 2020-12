Meeste partijen vinden strengere coronaregels een goed idee

De meeste partijen in de Tweede Kamer vinden het goed als er strengere maatregelen tegen het coronavirus komen. De fractievoorzitters van de partijen waren uitgenodigd op het ministerie van premier Mark Rutte, voordat hij maandagavond de bevolking toespreekt vanuit het Torentje.

Ze komen daar niet gezellig op de koffie, benadrukken de politieke kopstukken. Ze willen vooral luisteren naar Rutte, maar hopen wel dat hij ingrijpt. “Ik maak me zorgen. Ik denk dat maatregelen een goed idee zijn”, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Volgens hem is niets uitgesloten en ligt alles nog op tafel. “Ingrijpen is wel noodzakelijk, lijkt me.”

Veel politici willen actie zien na de oplopende cijfers van de afgelopen dagen. De tweede golf slaat hard toe en het kabinet trekt een arsenaal aan maatregelen uit de kast om een verdere toename van de besmettingen tijdens kerst te voorkomen. Winkels, scholen en instellingen gaan voorlopig dicht en ook contactberoepen zoals kappers moeten stoppen met hun werk.

Volgens VVD’er Klaas Dijkhoff houden we ons nu minder goed aan dezelfde regels die tijdens de eerste golf golden. “Dus met dezelfde regels boek je minder resultaat.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher ziet een “patroon van laat reageren”. Hij vroeg al eerder om actie van het kabinet. “Je ziet de cijfers al weken stijgen.” Hij wil ook snel een debat over de besmettingscijfers en de houding van het kabinet.

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie zou strengere coronaregels juist “verschrikkelijk” vinden. “De schade aan de samenleving is verbijsterend. Ik hoop niet dat Rutte nog meer schade wil aanrichten.” Dat zou Baudet “heel verkeerd en stupide” vinden.

“Grote zorgen” heeft SP-leider Lilian Marijnissen. Ook de fractievoorzitter van 50PLUS, Corrie van Brenk, vindt het “heel zorgelijk als je de cijfers ziet”. Haar achterban “verwacht wel meer maatregelen”, zegt Van Brenk. De veiligheid van mensen gaat immers voor.