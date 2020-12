‘Musea willen perspectief’

De Museumvereniging is “teleurgesteld” over het besluit van het kabinet om de musea voor de derde keer dit jaar te sluiten. “Musea hebben nu des te meer behoefte aan perspectief op heropening en versoepeling van de coronamaatregelen”, aldus directeur Mirjam Moll.

Premier Mark Rutte kondigde maandagavond aan dat musea, net als andere takken van de vermaaksector zoals theaters, bioscopen, dierentuinen en attractieparken de deuren tot 19 januari moeten sluiten, om het aantal coronabesmettingen te doen dalen. “Juist in deze periode van het jaar is dat een ingrijpend besluit van het kabinet”, zegt Moll. “Musea keken reikhalzend uit naar de kerstvakantie omdat hun verwachting was dat de beperkte bezoekcapaciteit dan, net als in de herfstvakantie, nagenoeg volledig benut zou worden. Juist voor families, gezinnen en millennials hebben veel musea speciaal aanbod ontwikkeld.”

Moll wil dat musea in staat worden gesteld om zich goed voor te bereiden op de heropening vanaf 20 januari. De Museumvereniging roept het kabinet op een routekaart voor de culturele en creatieve sector op te stellen, zodat de branche makkelijker kan inspelen op wijzigingen in het overheidsbeleid. “Ook inzichten uit proeftuinen, fieldlabs en andere ontwikkelingen kunnen hierop van invloed zijn. Want de omgang met de coronapandemie is vooral gebaseerd op voortschrijdend inzicht.”