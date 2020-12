Gemeentehuis Vlissingen bestookt met vuurwerk

Het gemeentehuis van Vlissingen is maandagavond bestookt met onder meer vuurwerk. De ingang is zwaar beschadigd geraakt, meldt burgemeester Bas van den Tillaar op Twitter. Op beelden op sociale media is te zien dat er onder meer zwaar vuurwerk wordt afgestoken. Ook is een ontploffing bij de ingang van het stadhuis te zien.

“Heftige beelden van het gemeentehuisplein. Ingang gemeentehuis zwaar beschadigd. Pure vernielzucht, verwerpelijk! Ik roep iedereen op die maar iets gezien heeft dit te melden bij de politie!”, twitterde Van den Tillaar.

Regionale media meldden dat het onrustig was op en rond het Stadhuisplein waar rond 20.00 uur tientallen jongeren samen kwamen. Bij Omroep Zeeland zegt de politie dat het omstreeks 21.30 uur weer rustig was en dat die beelden van eerder op de avond zijn. Volgens de omroep ging maandagmiddag in verschillende appgroepen en op social media de oproep rond om in Vlissingen te gaan rellen. “Laat je horen en pak je vrijheid terug. Kabinet gaat nu echt te ver!!!”, zo viel er in de oproep te lezen. Jongeren werden opgeroepen om 20.00 uur bij het Stadhuis te verzamelen.