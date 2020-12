Nieuwe weekcijfers: Aantal coronagevallen loopt opnieuw snel op

Dat het aantal nieuwe coronagevallen steeds verder toeneemt, blijkt dinsdag ook uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 60.000 positieve tests geregistreerd.

Vorige week meldde het RIVM 43.103 vastgestelde besmettingen, in de week ervoor waren het er 33.949. In de zes dagen sinds de laatste update zijn 51.751 positieve tests gemeld, gemiddeld ruim 8600 per dag. Ook het aantal sterfgevallen zou kunnen stijgen. In de afgelopen zes dagen is het overlijden van 312 coronapatiƫnten gemeld, gemiddeld 52 per dag. De zeven dagen ervoor steeg het aantal bevestigde coronasterfgevallen met 338 (gemiddeld 48 per dag).

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel mensen afgelopen week in een ziekenhuis zijn opgenomen vanwege het coronavirus. Vorige week meldde het instituut 1229 opnames op de verpleegafdelingen en 179 op de intensive cares. Verder meldt het RIVM of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Het getal zat de voorgaande weken vrij stabiel op 1. Hoe verder het getal boven de 1 ligt, hoe sneller het aantal besmettingen stijgt. Onder de 1 kan de uitbraak langzaam uitdoven.

De dag- en weekcijfers van het RIVM komen met ingang van dinsdag een uur later dan gebruikelijk. Het RIVM deelt de informatie voortaan rond 15.00 uur.