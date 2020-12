Veroordelingen blokkeerfriezen blijven in stand

De veroordelingen van de zes zogeheten blokkeerfriezen blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. De Friese actievoerders blokkeerden op 18 november 2017 de A7, zodat bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet niet naar Dokkum konden voor de nationale sinterklaasintocht.

Vijftien blokkeerfriezen werden op 31 oktober vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 90 uur. Onder hen is Jenny Douwes, het boegbeeld van de actie tegen de demonstranten tegen Zwarte Piet.

Het hof in Leeuwarden stelde dat alle verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan het versperren van de snelweg, het verhinderen van een geoorloofde betoging en het uitoefenen van dwang. Bij Douwes bestaat de veroordeling ook uit opruiing en uitlokking tot het plegen van strafbare feiten.

Na het hoger beroep stapten zes verdachten naar de Hoge Raad om hun veroordeling in cassatie aan te vechten. Maar deze oordeelt dat de cassatieklachten niet slagen. De Hoge Raad is het onder meer met het hof eens dat er wel degelijk sprake was van opruiing en dat de demonstranten hadden kunnen voorzien dat de blokkade een gevaarlijke verkeerssituatie zou oproepen.

Met de uitspraak van de Hoge Raad zijn de veroordelingen definitief.