Den Haag wil bezoekers behouden ondanks renovatie Binnenhof

De gemeente Den Haag komt komend voorjaar met plannen naar buiten die ervoor moeten zorgen dat de bezoekersstroom op peil blijft, ondanks de renovatie van het Binnenhof. Dat meldt de gemeente in een reactie op berichtgeving in De Telegraaf.

Die krant meldde woensdag dat de sluiting van het Binnenhof een enorme economische impact heeft op de stad. Door de vijfenhalf jaar durende renovatie loopt Den Haag 208 miljoen euro aan inkomsten mis, zou blijken uit een rapport uit 2017 van consultancybureau Deloitte. De horeca en winkels zouden de grootste verliezers zijn.

De gemeente laat in een reactie weten dat er in 2016/2017 inderdaad een ‘quickscan’ is gemaakt waarin de economische effecten van sluiting en renovatie van het Binnenhof voor de stad zijn onderzocht. Daaruit blijkt inderdaad dat het verlies zo’n 208 miljoen euro bedraagt, onder meer doordat er minder toeristen zullen komen. Maar die getallen zouden alleen gelden als er geen beleid op zou worden gemaakt, aldus een woordvoerder van de gemeente.

In 2017 is echter afgesproken dat de bezoekersstromen zoveel mogelijk op peil moet blijven, geeft de gemeente aan. “We zijn nu volop in gesprek met het Rijk hoe en via welke maatregelen we er gezamenlijk voor zorgen dat voldoende bezoekers naar de binnenstad blijven komen”, aldus de gemeente. In het voorjaar komt het college van burgemeester en wethouders met een stuk over de aanpak, de omgevingsvisie en de programmering om de bezoekersstroom – afgezien van corona – op peil te houden, aldus de gemeente in een verklaring.