Gespreide examens en extra herkansing voor eindexamenleerlingen

Eindexamenleerlingen krijgen dit schooljaar vanwege de coronacrisis meer ruimte om hun examens te doen. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komen twee tijdvakken waarin ze de eindexamens kunnen maken. Daardoor kunnen leerlingen toch alle examens maken als ze tijdens het eerste blok ziek zijn of in quarantaine moeten vanwege het coronavirus.

Ook mogen ze er zelf voor kiezen een examen naar het tweede blok te verplaatsen zodat ze meer voorbereidingstijd krijgen. Bovendien krijgen ze een extra herkansing.

Scholen zijn de komende weken dicht vanwege de lockdown, maar voor eindexamenleerlingen geldt een uitzondering. Zij kunnen nog wel naar school, om zich zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden.

Slob wil leerlingen met deze maatregelen een zo goed mogelijke uitgangspositie geven. Het blijft zijn inzet om de centrale examens door te laten gaan.

Mocht na de voorjaarsvakantie blijken dat de situatie rondom corona er nog steeds slecht uitziet, dan gaat hij opnieuw kijken of deze maatregelen voldoende zijn. De vorige eindexamens gingen vanwege de coronacrisis niet door.

Het eerste tijdvak is van maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni en het tweede is van maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni. Het vak voor de herkansingen is van 6 juli tot en met 9 juli.