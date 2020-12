Jongeren Urk krijgen taakstraf en moeten schade vergoeden

Twee jongeren uit Urk krijgen taakstraffen van 32 en 120 uur voor hun betrokkenheid bij ongeregeldheden rondom het gemeentehuis in Urk in februari. Ook moeten ze beiden 500 euro aan schadevergoeding betalen, meldt het Openbaar Ministerie na een OM-hoorzitting in Utrecht, waar de jongeren zich moesten verantwoorden.

Een groep jongeren richtte op 15 februari aanzienlijke schade aan bij het gemeentehuis van Urk. Er werden onder meer ruiten ingegooid, plantenbakken leeg getrokken en er werd een bushokje vernield. Tijdens de ongeregeldheden werd met vuurwerk gegooid en met alarmpistolen in de lucht geschoten.

Politieonderzoek leidde naar zes verdachten. De twee jongeren die woensdag zijn gestraft waren destijds 17 en 18 jaar oud. Ze werden verdacht van openlijk geweld en verboden wapenbezit. Tijdens de hoorzitting bekenden ze de strafbare feiten gepleegd te hebben.

Een derde verdachte zal op een later moment op een hoorzitting moeten verschijnen. Drie verdachten die woensdag niet kwamen opdagen, zullen nu een dagvaarding ontvangen om voor de strafrechter te verschijnen.

Aanleiding voor de ongeregeldheden was de sluiting van een aantal jongerenketen door de gemeente. Het OM noemt het onacceptabel “dat onvrede onder een kleine groep leidt tot aanzienlijke schade voor de hele gemeenschap”. Daarom moeten de jongeren een schadevergoeding betalen.

De afgelopen weken zorgen jongeren met vuurwerkrellen ook voor onrust in Urk, ondanks een samenscholingsverbod. “Het Openbaar Ministerie zal in de toekomst, meer nog dan nu, de door vernielingen en geweld veroorzaakte schade verhalen op de daders, zo nodig door beslag op hun bezittingen of inkomen”, kondigt het OM aan.