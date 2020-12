Wibra sluit winkels weer na aanscherping regels

Winkelketen Wibra houdt de rest van de lockdown zijn winkels gesloten. Dat meldt het bedrijf nadat het kabinet een aanscherping van de regels heeft aangekondigd. De budgetketen ging woensdag nog open voor de verkoop van essentiële producten en meende dat volgens de lockdownregels ook te kunnen doen.

Topman Bas Duijsens zegt dat zijn bedrijf “vanzelfsprekend” de regels volgt, maar verbaasd is over de “plotselinge ommezwaai” van het kabinet. “We zijn er juist van overtuigd dat het openhouden van winkels zoals die van Wibra bijdraagt aan het spreiden van mensen die essentiële producten nodig hebben. Juist in de decembermaand is de drukte in supermarkten groot.”

Wibra zegt meer dan de helft van zijn omzet uit essentiële producten als schoonmaakartikelen en verzorgingsproducten te halen, wat ruim boven de eerder gestelde eis van 30 procent lag. Volgens de nieuwe regels moet dat 70 procent zijn voor een winkel open mag.

Duijsens snapt dat de volksgezondheid boven het commerciële belang van winkels gaat. “Dit is een periode waarin er geen sprake kan zijn van funshopping. Ik hoop alleen dat de nieuwe aanpassing in de regelgeving niet zal leiden tot onverantwoord grote drukte in de supermarkten.”