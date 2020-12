De Tweede Kamer debatteert donderdagavond, de laatste dag voor de kerstvakantie van het parlement, alsnog over de vaccinatiestrategie. De Tweede Kamer is ontstemd, omdat omringende landen aangeven dat ze in de laatste week van december de eerste vaccinaties gaan zetten. De eerste Nederlandse vaccinatie vindt pas op 8 januari plaats, meldde zorgminister Hugo de Jonge. Dat kan alleen als het Europees geneesmiddelenbureau EMA het vaccin van Pfizer en BioNTech volgende week goedkeurt.