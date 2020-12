Marco Kroon krijgt 80 uur taakstraf voor geven kopstoot aan agent

De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem acht majoor Marco Kroon schuldig aan het mishandelen van een agent door hem een kopstoot te geven. Het hof heeft hem ook veroordeeld voor het beledigen van een agente door haar zijn geslachtsdeel te tonen. Het hof legt hem daarvoor een taakstraf van 80 uur op. Voor wildplassen is Kroon in hoger beroep veroordeeld tot een boete van 120 euro.

Kroon werd vorig jaar tijdens het carnaval in Den Bosch betrapt op wildplassen. Voor de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente werd Kroon vorig jaar door de militaire rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Dat had het OM ook in hoger beroep geƫist.

De militaire kamer van het gerechtshof oordeelt dat Kroon zich tijdens carnaval “respectloos heeft gedragen”. Hij had als publiek figuur een voorbeeldfunctie, luidt de uitspraak in hoger beroep.

Het hof sprak Kroon vrij van schennis van de eerbaarheid, omdat het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agent niet seksueel van aard was. Wel ziet de militaire kamer dit als een belediging van een ambtenaar in functie.

Kroon was donderdag niet bij de uitspraak aanwezig.