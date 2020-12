ANWB: rustig op de weg, begint te lijken op de eerste lockdown

Hoewel veel mensen vrijdagmiddag beginnen aan de kerstvakantie, verwacht de ANWB in tegenstelling tot bij andere vakanties niet dat de wegen vollopen door de lockdown. De ANWB ziet dat de wegen sinds dinsdagmiddag rustig zijn, ook rondom drukke punten bij Rotterdam en Den Haag. “Het begint steeds meer te lijken op de eerste lockdown”, zegt Cees Quaks van de ANWB.

Alle scholieren zitten sinds woensdag al thuis vanwege de strenge lockdown. Voor een deel betekende dat een vervroegde kerstvakantie, anderen kregen online les. Veel ouders beginnen nu ook aan hun vakantie, maar ondanks hotelboekingen en afgehuurde huisjes verwacht de ANWB geen vakantiedrukte.

Ook Edwin Gerritsen van de ANWB ziet dat het laatste dagen rustig is. “Eerder leverde bezoek aan winkelcentra ’s middags nog drukte op, maar dat is nu helemaal weg natuurlijk. Er ontstaat nu eigenlijk alleen file door een ongeluk of pechgeval.”