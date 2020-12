Drie GGD-regio’s zijn de eerste met coronavaccinatie

Utrecht, Rotterdam en Hart voor Brabant zijn de eerste drie GGD-regio’s die beginnen met het vaccineren tegen corona. Dat zegt een woordvoerder van GGD-koepel GGD GHOR.

Utrecht start op 8 januari, zegt een woordvoerster van de GGD Utrecht. De precieze locatie is nog niet bekend, daar wordt volgens haar nog over onderhandeld. “Het moet een locatie zijn die we voor langere tijd kunnen huren, omdat we na de zorgmedewerkers ook de bevolking gaan vaccineren.” Of dat in de stad zelf of daarbuiten is, is dus ook nog niet bekend.

Een woordvoerster van de GGD-regio Rotterdam bevestigt dat ook daar vroeg in januari een begin met vaccineren wordt gemaakt. Maar waar dat gaat gebeuren en wat de precieze datum is, kan ze nog niet zeggen. Dat wordt volgens haar maandag bekendgemaakt.

Een woordvoerster van de GGD-regio Hart voor Brabant (Den Bosch en Tilburg en omstreken) kon nog niets bevestigen.