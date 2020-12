‘Meerderheid senioren wil coronaprik’

Een meerderheid van de senioren, namelijk 68 procent, is van plan zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, zegt seniorenorganisatie KBO-PCOB op basis van onderzoek onder 1650 ouderen.

“Dit onderzoek laat duidelijk zien dat ook senioren verder willen. We willen weer op pad, onze naasten zonder zorgen weer kunnen knuffelen”, aldus directeur Marcel Sturkenboom.

Bijna een kwart (24 procent) twijfelt nog en 8 procent begint er niet aan. Dat is uit angst voor bijwerkingen, maar ook omdat men zich anders ook nooit heeft laten vaccineren. Ruim 60 procent vertrouwt de overheid en de makers, 9 procent heeft het er niet op.

Een derde van de senioren mist nog wel allerlei informatie over het coronavaccin en de vaccinatie, zoals over bijwerkingen, zeker in samenhang met kwalen, en procedures.