‘Nederlander moet negatieve test tonen voor reis naar België’

Nederlanders en andere buitenlanders moeten een recente negatieve uitslag van een coronatest laten zien als ze naar België willen komen. Dat hebben de Belgische autoriteiten vrijdag besloten, meldt persbureau Belga op gezag van ingewijden.

België vreest een grote toestroom van Nederlanders die bij de zuiderburen willen winkelen omdat de meeste winkels in Nederland hebben moeten sluiten. In heel België zijn zondag, in het laatste weekend voor Kerstmis, ook nog eens de winkels open.

Belgen die terugkomen uit een gebied dat vanwege het gevaar op een besmetting met het coronavirus als rood is gemarkeerd, Nederland bijvoorbeeld, moeten voortaan zeven dagen in quarantaine. België wil grensverkeer aan banden leggen om niet de rode loper uit te leggen voor het virus, dat de laatste dagen ook in België weer aan kracht wint.

Vanwege de groeiende zorgen dat de epidemie weer aanzwelt, kwamen de kopstukken van de zes regeringen van België vrijdag weer bijeen voor hun coronacrisisberaad. Ze vinden het nog te vroeg om bijvoorbeeld de kerstvakantie voor kinderen te verlengen, meldt Belga. Ook de avondklok blijft in Vlaanderen pas ingaan om middernacht, hoewel deskundigen hadden aangeraden die te vervroegen.