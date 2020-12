De astronomische winter begint herfstachtig

De astronomische winter begint met herfstachtig weer. Volgens Weeronline is het volgende week grijs, regenachtig, zacht en staat er een stevige zuidenwind. Tijdens de kerstdagen zakt de temperatuur en is het naar verwachting minder nat.

De astronomische winter begint maandag en dat is met 7,5 uur licht dan ook de kortste dag van het jaar. In de loop van maandag gaat het op steeds meer plekken regenen. Koud is het niet: in het noorden en noordoosten kan het 10 graden worden, elders stijgt het kwik naar 11 graden en in het zuidwesten naar lokaal 12. Door de stevige zuidenwind kan het wel iets kouder aanvoelen.

Normaal gesproken is het bij het begin van de astronomische winter een graad of 6. Ook dinsdag en woensdag is het wisselvallig en van tijd tot tijd kletsnat. Het waait opnieuw flink en met 9 tot 11 graden is het ook dan nog zacht.

Richting de kerst zet de temperatuur een daling in. De wind draait naar het noordwesten en voert minder zachte lucht aan maar echt winters wordt het niet. Donderdag is het 7 tot 9 graden, daarna niet warmer dan een graad of 6. Ook de nachten worden kouder en de kans op nachtvorst neemt toe.

De laatste week van het jaar blijft het wisselvallig met geregeld een bui. Daar kan ook af en toe hagel of natte sneeuw bij zitten, voorspelt Weeronline.