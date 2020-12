Europarlementariërs FVD naar nieuwe partij Nanninga en Eerdmans

De Europarlementariërs van Forum voor Democratie sluiten zich aan bij de nieuwe partij van Annabel Nanninga en Joost Eerdmans. Sinds de door Thierry Baudet gewonnen machtsstrijd binnen FVD, voor hen reden om met de partij te breken, zaten ze als zelfstandige delegatie in het Europees Parlement.

Europarlementariërs Derk Jan Eppink, Rob Roos en Rob Rooken kunnen zich vinden in de conservatief-liberale idealen van JA21, laten ze weten. “Het programma van JA21 sluit naadloos aan op het verkiezingsprogramma waarvoor in 2019 de conservatieve Europarlementariërs gekozen zijn.”

JA21 wil in maart meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen en kan mogelijk rekenen op steun van de rits Eerste Kamerleden die ook met FVD hebben gebroken. Nanninga en Eerdmans. JA21 heeft “een politieke infrastructuur van volksvertegenwoordigers in het hele land, en straks ook in de Tweede Kamer”, zeggen Eppink, Roos en Rooken.

“Vanuit het Europees Parlement zullen wij het geluid van onze kiezers blijven vertegenwoordigen,” aldus het drietal, dat vorig jaar werd gekozen. Ze blijven deel uitmaken van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waarvan bijvoorbeeld ook de SGP en de behoudende Poolse regeringspartij PiS deel uitmaken.

De drie, die sinds 2019 in het Europees Parlement zitten, waren ooit stuk voor stuk FVD-prominent. Zo is Rooken mede-oprichter van de partij en was hij tot de breuk lid van het partijbestuur. Eppink was lijsttrekker en het gezicht van FVD in de Europese verkiezingen.

“Uiterst-rechtse partijen zoeken de radicale randjes op en munten uit in vlagvertoon”, stelt het drietal. “Maar komen achter een hekwerk terecht waar ze voor de gewone burger niets kunnen doen.”