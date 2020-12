Leijten: kabinet moet weg om toeslagenaffaire

Het gehele kabinet zou moeten opstappen in verband met de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Dat vindt SP-Kamerlid Renske Leijten, die zich samen met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt al jaren vastbijt in het dossier.

“Ik vind dat ze politiek verantwoordelijk zijn, en die verantwoordelijkheid moeten nemen”, zei Leijten bij het tv-programma Buitenhof over de bewindslieden die de afgelopen jaren betrokken waren bij de affaire. Gevraagd wat dat betekent, verduidelijkte Leijten: “Naar de koning gaan en je ontslag aanbieden”. Ze gelooft niet dat de huidige bewindslieden de boel recht kunnen trekken. “De mensen die dit hebben veroorzaakt gaan het echt niet oplossen. Daar ben ik van overtuigd.”

Tegelijkertijd zou het kabinet de voorstellen vanuit de Kamer moeten overnemen om de genoegdoening van de slachtoffers te versnellen en te versimpelen, vindt zij. “We moeten niet vergeten dat ouders nóg in de penarie zitten. En de compensatieregeling die er is, die maken ze ingewikkelder dan nodig.”

Omtzigt zat ook bij Buitenhof. Hij wil eerst de kabinetsreactie afwachten op het rapport over de affaire, dat afgelopen week uitkwam. De hoofdrolspelers die deel uitmaken van het huidige kabinet komen dinsdag op het Catshuis bijeen om over het rapport te praten. Wat Omtzigt betreft zullen ze wel met “een verdraaid goede reactie moeten komen over wat er is gebeurd.”

De CDA’er komt zondag nog met nieuwe Kamervragen over “mogelijk meineed dat is gepleegd” tijdens de ondervragingen van de commissie die de affaire onder de loep nam. “Volgens mij wisten een heleboel ambtenaren die getuigd hebben wel zeker wat er aan de hand was”, aldus Omtzigt.

De twee Kamerleden hekelen allebei de cultuur bij ministeries, die ertoe leidde dat zij keer op keer niet de informatie kregen waar ze om vroegen. “We zijn behoorlijk hard tegengewerkt in dit dossier. De rechtstaat is hier geschonden”, benadrukt Omtzigt. Volgens hem is er een “nieuw sociaal contract nodig om ervoor te zorgen dat die rechtstaat wordt hersteld”.

Hij vreest bovendien dat er ook op andere plekken binnen de overheid zaken bewust niet gecommuniceerd worden. Het kabinet zou moeten kijken “of het niet-informeren tot een cultuur heeft geleid waarbij problemen worden weg gemasseerd onderin de organisatie”.