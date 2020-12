‘Goede informatie over vaccin trekt zorgpersoneel over de streep’

Personeel in de zorg moet van de overheid snel duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie krijgen over de vaccinatie tegen corona. Op die manier kunnen meer zorgmedewerkers over de streep worden getrokken om zich te laten vaccineren. Dat zegt vicevoorzitter van vakbond FNV Kitty Jong. “Alle kennis over het vaccin moet in begrijpelijke taal gedeeld worden. Zorgmedewerkers die als eerste aan de beurt zijn, kunnen dan een weloverwogen keuze maken of ze zich laten vaccineren of niet.”

Uit een peiling van FNV onder ruim 9000 werknemers blijkt dat ruim een vijfde van de ondervraagden de inenting sowieso niet wil. Een ongeveer even groot percentage (18 procent) zegt nog te twijfelen en 13 procent geeft aan waarschijnlijk geen prik te halen.

“Laat ik vooropstellen dat zorgmedewerkers zelf moeten beslissen of zij zich laten vaccineren”, aldus Jong. “Het moet een vrije keuze zijn, je mag dat niet verplichten. Wel zijn wij ervan overtuigd dat veel minder mensen in zorg en welzijn zullen aarzelen als hun zorgen serieus worden genomen, goede voorlichting wordt gegeven op basis waarvan ze hun besluit kunnen nemen.”