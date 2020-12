‘Honderden Nederlandse chauffeurs vast in Verenigd Koninkrijk’

Honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zitten naar schatting vast in het Verenigd Koninkrijk vanwege de reisbeperkingen door de zeer besmettelijke variant van het coronavirus daar. Die inschatting heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) gemaakt.

“Veel chauffeurs staan in lange files voor de veerboten en de kanaaltunnel. Zij dreigen in het Verenigd Koninkrijk te moeten blijven door de maatregelen tegen het gemuteerde coronavirus dat daar is ontdekt”, aldus de brancheorganistatie. Samen met vakbond FNV roept TLN het kabinet op ervoor te zorgen dat de vrachtwagenchauffeurs voor de kerst weer thuis kunnen zijn.