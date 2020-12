Nederlanders positiever over globalisering

Nederlanders zijn tamelijk positief over globalisering, ofwel open grenzen en toenemende internationale concurrentie en samenwerking. Zeker in vergelijk met andere Europese landen, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat in een nieuw onderzoek de stemming peilde over globaliseringskwesties. Het gaat dan onder andere over de Europese Unie, klimaatverandering en handelsverdragen.

Volgens het SCP is opvallend aan het onderzoek dat er in Nederland geen sprake is van een sterke afwijzing van globalisering. Ook kunnen de onderzoekers geen negatieve tendens bespeuren. “In april dit jaar is de publieke opinie zelfs positiever over globalisering dan voor de coronacrisis”, stellen ze.

Wel zijn er verschillen tussen groepen mensen in hoe ze tegen globalisering aankijken. Het opleidingsniveau speelt daarin een belangrijke rol. Ook zijn er grote verschillen in opvattingen tussen de aanhangers van verschillende politieke partijen.

Ook op de werkvloer wordt verschillend gekeken naar globalisering, al zien volgens het SCP ook daar mensen meer voordelen dan nadelen. Open grenzen en internationale concurrentie worden niet aangewezen als een belangrijke bron van onvrede over het werk. Wel kunnen er praktische problemen spelen, zoals onveiligheid door taalverschillen. Daarnaast wordt door collega’s soms verschillend gedacht over bijvoorbeeld het vluchtelingenbeleid, maar die tegengestelde opvattingen zijn geen splijtzwam in de onderlinge verhoudingen, aldus het onderzoek.