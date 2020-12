Vuurwerkhandels mogen ook licht vuurwerk niet verkopen

Vuurwerkhandels mogen ook het lichte vuurwerk (categorie 1) niet verkopen. Volgens de vuurwerkbranche hebben de handelaren geen toestemming gekregen om hiervoor een speciaal loket te openen of het vuurwerk bij mensen thuis te bezorgen.

“Toen bekend werd dat de winkels dichtgingen, hebben we gevraagd of we voor dit vuurwerk toch een loket mochten openen, maar dat mocht niet. Daarna hebben we gevraagd of we het vuurwerk bij mensen thuis kunnen bezorgen. Maar het ministerie heeft ons vanochtend laten weten dat dit ook niet mag. Dit had nu juist een kleine pleister op de wonde moeten worden. Er was veel vraag naar en mensen hadden er ook op ingezet, maar nu blijven we ook hier mee zitten”, zei Marcel Teunissen, woordvoerder van de vuurwerkbranche, op maandag.

Onder categorie 1 vuurwerk vallen onder meer fakkels, rookbommetjes en grondbloemen. Volgens Teunissen mogen alleen supermarkten, die het vuurwerk al in hun assortiment hebben, het verkopen. “Ook bouwmarkten met een afhaalloket kunnen daar misschien iets mee doen. Maar verder kan niemand iets. Dit is voor ons nu al de derde teleurstelling dit jaar. De frustratie is groot, zeker omdat het dan wel in de supermarkten mag liggen. Mensen hadden gehoopt om toch nog een beetje te verdienen. Nu hebben ze 0,0 procent omzet.”

De vuurwerkhandelaren mochten eerst dit jaar geen knalvuurwerk en vuurpijlen meer verkopen. Later volgde vanwege corona een algeheel vuurwerkverbod, met uitzondering van categorie 1. Voor het vuurwerkverbod worden de handelaren gecompenseerd. Maar volgens Teunissen vergoedt dat zeker niet alles en blijven mensen nu met nog meer vuurwerk zitten. “Voor velen is hun wereld echt ingestort. We hopen op nog wat meer compensatie, maar de vraag is of dat erin zit.”

De branche vreest ook voor de gevolgen. “Mensen worden nu nog meer de illegale kant ingeduwd en dat moeten we niet willen. We hebben nu niet meer in de hand wat er straks afgestoken gaat worden. We houden ons hart vast. Maar als er nu wat fout gaat, hoeft niemand meer bij onze branche aan te komen, want het vuurwerk komt niet van ons.”