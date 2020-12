Diverse ziekenhuizen benadrukken dat veel zorg wél doorgaat

Meerdere ziekenhuizen benadrukken dat de reguliere zorg bij hen zoveel mogelijk doorgaat in de komende weken. Minister van Medische Zorg Tamara van Ark maakte dinsdag bekend dat alle “niet-kritieke”, planbare zorg in de Nederlandse ziekenhuizen wordt stilgelegd. Ze was daarover geïnformeerd door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Diverse ziekenhuizen nuanceren het bericht echter. Ze roepen tevens patiënten op niet zelf contact op te nemen over hun afspraak.

In de berichten van Van Ark en het LNAZ stond dat alleen de kritieke zorg doorgaat. Dit is alle zorg die niet langer dan zes weken kan wachten zonder gezondheidsschade of verlies aan levensjaren te veroorzaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld zorg voor kankerpatiënten of acute operaties. Minder dringende behandelingen zouden overal worden uitgesteld om personeel vrij te spelen. Door de toename van het aantal coronapatiënten wordt de situatie steeds nijpender.

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel meldt echter dat de reguliere zorg daar “in principe doorgaat”. “U wordt gebeld als uw afspraak of operatie niet doorgaat, maar dit is momenteel niet van toepassing.” Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis “gaan op dit moment alle afspraken die patiënten hebben gewoon door”, meldt het ziekenhuis in Den Bosch. “Dit in tegenstelling tot het bericht in de landelijke media van vandaag waarin staat dat alle planbare, niet-urgente ziekenhuiszorg wordt gestaakt vanwege coronadruk.”

Het Spijkenisse Medisch Centrum nuanceert: “Zoals het er nu naar uitziet, zullen we een beperkt aantal niet-spoedeisende ingrepen moeten afzeggen, maar alle spoedeisende operaties, operaties in dagbehandeling, onderzoeken en spreekuren gaan vooralsnog gewoon door.”

Voor het Radboudumc in Nijmegen heeft de nieuwe lijn “nauwelijks gevolgen”. Daar waren ze al langer genoodzaakt de opnames en operaties “tot een minimum te beperken, tot nagenoeg alleen die opnames en operaties die acuut of zo urgent zijn dat ze binnen zes weken moeten gebeuren”.

Het Erasmus MC in Rotterdam benadrukt dat de reguliere zorg “waar mogelijk” doorgaat en de urgente zorg sowieso. Het verzoek aan patiënten is om niet zelf hierover te gaan bellen. De bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis, Ernst Kuipers, is overigens ook de voorzitter van het LNAZ, dat het landelijke uitstel bekendmaakte.

Het ETZ in Tilburg en Bernhoven in Uden melden dat voor hen ook niets verandert. Op regionaal niveau hebben Brabantse ziekenhuizen twee weken terug al afgesproken dat zoveel mogelijk planbare zorg moet worden uitgesteld. “Alle acute en oncologische zorg gaat onverminderd door. Ook worden de afspraken op de poliklinieken en de afdelingen radiologie zoveel mogelijk voortgezet. Er is dus voor patiënten geen reden om lopende afspraken af te zeggen”, aldus de ziekenhuizen.