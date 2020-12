In een supermarkt in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer is dinsdagmiddag een medewerker neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar een verdachte. Over het motief is nog niets bekend. Onder meer een traumahelikopter werd naar de supermarkt in de Helmholtzstraat gestuurd.