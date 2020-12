Twee mensen naar ziekenhuis na woningbrand IJmuiden

Door een woningbrand aan de Dennenstraat in IJmuiden zijn dinsdagochtend twee bewoners gewond geraakt. Ze konden zelfstandig de woning verlaten en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de brandweer Kennemerland.

De brandweer rukte om 06.00 uur uit voor een woningbrand in een tussenwoning. Het betrof een forse uitslaande brand. Twee bewoners waren bij aankomst van de brandweer uit de woning gevlucht. Een van hen verliet de woning via de dakgoot en slaagde er zonder hulp van de brandweer in om naar beneden te klauteren.

De brandweer had de brand snel onder controle. Naastliggende woningen hebben rookschade opgelopen.