Hof doet uitspraak in zaak ‘Thialf-schutter’

Het hof in Leeuwarden doet woensdag uitspraak in de zaak tegen de man die begin 2017 voormalig directeur en sponsor Bert Jonker van ingenieursbureau Clafis zou hebben beschoten bij het Thialf-stadion in Heerenveen. Dat gebeurde tijdens een internationale schaatswedstrijd die daar plaatsvond. De twee hadden een zakelijk conflict.

Tegen verdachte Charles Reinier van der W. is een celstraf van 3,5 jaar geƫist. De rechtbank veroordeelde hem in 2019 tot 2,5 jaar cel wegens zware mishandeling. Het Openbaar Ministerie eiste toen vijf jaar cel.

Van der W. en het OM gingen in beroep. Van der W. werd aanvankelijk ook verdacht van poging tot afpersing van Jonker, maar dit laat het OM vallen. Hierdoor valt de eis nu lager uit.

Het incident gebeurde op de parkeerplaats. Van der W. kwam naast de auto van Jonker staan, toen deze wilde vertrekken. Vanaf dat moment lopen de lezingen uiteen. Volgens Jonker haalde Van der W. een wapen uit zijn zak. Hij reed daarop snel weg. Van der W. heeft vervolgens geschoten, aldus Jonker, die een handwond opliep. Van der W. stelt dat Jonker een wapen bij zich had. Door het wegrijden ging het wapen af en kwam hij, de verdachte, ten val. Een wapen, kogel of huls zijn nooit gevonden.

Van der W. zei eerder al dat hij in januari 2017 vanuit Braziliƫ naar Nederland was gekomen om met Jonker over hun zakelijke conflict te praten. Hij werd ruim zes maanden later na het schietincident opgepakt in Spanje.