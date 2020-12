Man die dochter wil tegenhouden 400 meter meegesleurd door auto

Een 56-jarige man uit de Amsterdamse Spaarndammerbuurt is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt doordat hij zo’n 400 meter werd meegesleurd door een auto. Hij probeerde te voorkomen dat zijn 17-jarige dochter met de auto wegging, bevestigt een politiewoordvoerder een bericht van AT5.

De dochter ging volgens de woordvoerder de deur uit en stapte in de auto, wat de man wilde tegenhouden. Hij pakte een onderdeel van de auto vast, mogelijk een raam of spiegel, terwijl de bestuurder op het gaspedaal trapte. Vervolgens werd de 56-jarige man 400 meter meegesleurd. Mogelijk is ook over zijn been gereden.

De man bleef gewond achter en is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft hem nog niet gesproken. De 17-jarige dochter is later in goede gezondheid teruggevonden, aldus de politiewoordvoerder. De politie is nu op zoek naar de verantwoordelijke bestuurder.