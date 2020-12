Honderd jongeren in Staphorst dagen met vuurwerk politie uit

Een groep van honderd jongeren in Staphorst heeft in de nacht van zaterdag op zondag overlast veroorzaakt door onder een viaduct van de snelweg A28 zwaar vuurwerk af te steken en een vuurtje te stoken. De politie kreeg veel meldingen van overlast, zegt een politiewoordvoerder.

Volgens de woordvoerder was er geen sprake van een illegaal coronafeest, maar probeerden de jongeren met hun provocerende gedrag “de politie uit te lokken”. Hoewel het in coronatijd niet is toegestaan om buiten met meer dan twee personen samen te komen, besloot de politie niet in te grijpen. “Daartoe lieten agenten zich niet verleiden”, zegt de politiewoordvoerder.

De jongeren kwamen na middernacht bijeen onder het viaduct, ongeveer van 00.30 uur tot 02.30 uur. “Agenten hielden een oogje in het zeil om te kijken of het uit de hand zou lopen. Hoewel er veel meldingen waren gekomen van dorpsgenoten, moest de politie een afweging maken. Uiteindelijk ging het als een nachtkaars uit omdat de groep uiteen viel.”