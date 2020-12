Bijna 100.000 zorgmedewerkers positief getest

Sinds het begin van de corona-uitbraak in Nederland hebben zeker 96.042 mensen die in de zorg werken het coronavirus opgelopen. Dat zijn er 8434 meer dan vorige week. De week ervoor waren er ruim 9600 besmette zorgmedewerkers bijgekomen, blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal overleden zorgmedewerkers steeg afgelopen week van 19 naar 21. Het totaal aantal zorgmedewerkers dat in een ziekenhuis was opgenomen, nam toe van 716 naar 729. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, zoals verpleegkundigen en artsen, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt.

Door het grote aantal zieken in de zorg hebben ziekenhuizen en verpleeghuizen grote moeite om de roosters rond te krijgen. Daardoor staat de zorg voor zieken en ouderen onder druk.