Gehele Europese Unie vaccineert tegen corona, behalve Nederland

Ierland vaccineert dinsdag zijn eerste inwoners tegen het coronavirus, als 26e van de 27 landen in de Europese Unie. Nederland is het enige land waar de inwoners nog moeten wachten op het vaccin. Het kabinet wil pas op 8 januari de vaccinatiecampagne starten.

Duitsland, Hongarije en Slowakije waren zaterdag, op tweede kerstdag, de eerste landen die begonnen met vaccineren. Op zondag volgden Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Portugal, Roemenië, Griekenland, Bulgarije, Kroatië, Slovenië, Estland, Litouwen, Cyprus en Malta.

In België werden maandag de eerste mensen ingeënt. De eerste die bij de zuiderburen het vaccin kreeg, was de 96-jarige Jos Hermans uit de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Ook Luxemburg en Letland zijn maandag gestart met vaccineren. Alle Europese landen gebruiken het vaccin Comirnaty, dat is ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech. Comirnaty is het enige vaccin dat tot nu toe is toegelaten in Europa.

Het Nederlandse kabinet wil eerst de zorgmedewerkers in onder meer verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten vaccineren. De Gezondheidsraad adviseert juist om te beginnen met ouderen.