Kinderverpleegkundigen willen massale vaccinatie tegen rotavirus

Kinderverpleegkundigen willen dat kinderen op grote schaal worden ingeënt tegen het rotavirus. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zegt tegen het AD dat het een belangrijke manier is om de zorg in de wintermaanden te ontlasten.

Bijna alle kinderen tot vijf jaar krijgen een keer het rotavirus. Het is een besmettelijke ziekte, kinderen krijgen last van hun buik en darmen en kunnen last van uitdroging krijgen door diarree en overgeven. Ongeveer 10.000 kinderen gaan hiervoor per jaar naar de huisarts, tussen de 2500 en 4700 komen in het ziekenhuis terecht. Vijf tot zeven kinderen sterven jaarlijks door het virus.

De inenting is nog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, hoewel het middel al sinds 2006 op de markt is. De Gezondheidsraad adviseerde drie jaar geleden al voor massale inenting, maar het middel zou met 135 euro per inenting te duur zijn. Alle omliggende landen vaccineren wel op grote schaal.

De Gezondheidsraad adviseert in 2021 opnieuw over het vaccin. De NVK zegt in het AD dat de raad het advies eerder moet geven en dat het vaccin op grote schaal door de overheid moet worden aangekocht, dat is ook goedkoper. “Het is in het belang van iedereen om de zorg zoveel mogelijk te ontlasten”, zegt de voorzitter van de NVK.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zegt tegen de krant niet op de zaken vooruit te willen lopen en het advies af te wachten.