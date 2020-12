Surinaamse ambassadeur kan aan de slag in Nederland

Suriname heeft een nieuwe ambassadeur in Nederland. Het is de 65-jarige Rajendre Khargi. De Surinaamse president Chan Santokhi heeft hem maandag op het presidentieel paleis in Paramaribo beëdigd. Dat heeft de voorlichtingsdienst van de Surinaamse regering dinsdagmorgen bekendgemaakt.

Khargi is de eerste ambassadeur die door de nieuwe regering van Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk is beëdigd. Om deze functie te kunnen vervullen moest Khargi zijn Nederlandse nationaliteit inruilen voor de Surinaamse. Hij heeft dat in de afgelopen tijd geregeld. Zijn benoeming werd niet door alle Surinamers toegejuicht. Zo was er kritiek dat Khargi niet Surinaams genoeg was en niet over voldoende diplomatieke ervaring zou beschikken.

Een van de taken van de nieuwe ambassadeur is het opzetten van een instituut dat als doel heeft Nederlanders van Surinaamse afkomst, de zogenaamde diasporagemeenschap, meer te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname. Khargi is in Nederland jarenlang actief geweest in de journalistiek. Hij was onder andere werkzaam bij het Algemeen Nederlands Persbureau, de NOS en andere Nederlandse omroepen.

Op dit moment is Henk van der Zwan tijdelijk de zaakgelastigde op de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Het is de bedoeling dat ook hij beëdigd zal worden als ambassadeur zodat beide landen op hetzelfde niveau vertegenwoordigd zullen zijn.